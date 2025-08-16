LA NACION

Seiya Suzuki conecta sencillo decisivo y los Cachorros vencen 3-1 a los Piratas

Seiya Suzuki conecta sencillo decisivo y los Cachorros vencen 3-1 a los PiratasPaul Beaty - FR36811 AP

CHICAGO (AP) — Seiya Suzuki conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron el sábado 3-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Kyle Tucker conectó un sencillo de apertura contra Evan Sisk (0-1) y robó segunda base antes de llegar a home con un rodado de Suzuki al jardín central. Nico Hoerner añadió un doble impulsor con dos outs después de una base por bolas intencional a Ian Happ.

Chicago (69-53) había perdido cuatro de cinco, incluyendo una derrota de 3-2 en el primer juego de la serie el viernes.

El zurdo de los Cachorros, Shota Imanaga, lanzó siete entradas permitiendo solo tres hits. Andrew Kittredge (3-3) consiguió tres outs antes de que Brad Keller se encargara de la novena para su primer salvamento.

Tommy Pham conectó un jonrón para Pittsburgh (52-72), que perdió por sexta vez en siete juegos. El novato Mike Burrows permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas.

Por los Piratas, el dominicano Liover Peguero de 3-1.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

