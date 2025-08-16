Seiya Suzuki conecta sencillo decisivo y los Cachorros vencen 3-1 a los Piratas
- 1 minuto de lectura'
CHICAGO (AP) — Seiya Suzuki conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron el sábado 3-1 a los Piratas de Pittsburgh.
Kyle Tucker conectó un sencillo de apertura contra Evan Sisk (0-1) y robó segunda base antes de llegar a home con un rodado de Suzuki al jardín central. Nico Hoerner añadió un doble impulsor con dos outs después de una base por bolas intencional a Ian Happ.
Chicago (69-53) había perdido cuatro de cinco, incluyendo una derrota de 3-2 en el primer juego de la serie el viernes.
El zurdo de los Cachorros, Shota Imanaga, lanzó siete entradas permitiendo solo tres hits. Andrew Kittredge (3-3) consiguió tres outs antes de que Brad Keller se encargara de la novena para su primer salvamento.
Tommy Pham conectó un jonrón para Pittsburgh (52-72), que perdió por sexta vez en siete juegos. El novato Mike Burrows permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas.
Por los Piratas, el dominicano Liover Peguero de 3-1.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de MLB
- 1
En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy
- 2
Córdoba. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas
- 3
Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
- 4
La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse