Sekisui House, Ltd.: Trabajo junto a los clientes durante 20 años para conservar la biodiversidad urbana con el concepto de paisajismo nativo Gohon no ki

Sekisui House, Ltd. (TOKYO:1928) ha buscado la conservación de la biodiversidad desde 2001 con la creación de redes ecológicas en distritos residenciales urbanos bajo su concepto de paisajismo nativo Gohon no ki (“cinco árboles”). Junto a la Universidad de Ryukyus 1, la empresa ha analizado los resultados del proyecto Gohon no ki que ha implementado con un millón de hogares como clientes 2 en el transcurso de 20 años y ha diseñado el primer mecanismo del mundo para evaluar cuantitativamente la biodiversidad urbana. Hoy, publicó su mecanismo de evaluación cuantitativa como metodología positiva para la naturaleza con el fin de promover la conservación de la biodiversidad.

Results of quantitative evaluation analysis (1) - The number of native tree species in each region—the foundation of regional biodiversity—has increased tenfold. (Graphic: Business Wire)

El proyecto Gohon no ki

Desde la década de 1970, el desarrollo urbano incesante ha reducido espectacularmente la extensión de hábitat disponible para la flora y la fauna en nuestras ciudades. Sekisui House lanzó su proyecto Gohon no ki en 2001 como iniciativa para conservar la biodiversidad mediante el paisajismo ecológico y la ecologización de los jardines de sus clientes. Con base en el concepto de plantar cinco árboles autóctonos, tres para las aves y dos para las mariposas, el proyecto Gohon no ki propone ecologizar los jardines y las comunidades locales con especies autóctonas de árboles adecuadas para el clima local y benévolas para las aves, las mariposas y demás fauna autóctona. El proyecto toma el concepto del paisajismo de jardines modelado en el tradicional satoyama japonés (que se traduce aproximadamente como “bosque del pueblo”).

En los 20 años entre 2001 y 2020, se han plantado más de 17 millones de árboles en el marco del proyecto. La empresa también ha promovido la ecologización urbana en todo Japón al incorporar el concepto de Gohon no ki en la planificación de espacios verdes en sus iniciativas de desarrollo de condominios y comunidades.

Evaluación cuantitativa de la biodiversidad

Sekisui House ha trabajado desde 2019 con el Laboratorio Kubota, Facultad de Ciencias, Universidad de Ryukyus, y Think Nature Inc. para evaluar cuantitativamente la contribución de este tipo de ecologización en red a la biodiversidad urbana. Con base en el Proyecto de mapeo de la biodiversidad japonesa (Japan Biodiversity Mapping Project, J-BMP) 3 gestionado y operado por Think Nature Inc., una empresa fundada por el profesor Yasuhiro Kubota, los socios han analizado los datos sobre cantidad, especies y ubicación de los árboles acumulados durante los 20 años del proyecto Gohon no ki de Sekisui House para evaluar cuantitativamente la eficacia del proyecto en la conservación y restauración de la biodiversidad.

Esta evaluación cuantitativa reveló los siguientes beneficios para la biodiversidad a partir de la plantación de especies autóctonas de árboles en línea con el proyecto Gohon no ki en comparación con la plantación de especies convencionales hortícolas y exóticas en jardines de las áreas urbanas en donde la biodiversidad ha disminuido sustancialmente (las tres áreas metropolitanas más importantes de Japón). 4

Este es el primer mecanismo del mundo para evaluar la biodiversidad urbana y su aplicación a un caso real. La divulgación de los datos numéricos permite expresar la biodiversidad en términos de valor financiero y, de esa manera, proporciona un medio para visualizar la contribución del sector privado a la biodiversidad.

Metodología positiva para la naturaleza

En los últimos años se han hecho cada vez más esfuerzos por conservar la biodiversidad. En junio de este año se lanzó el Grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con la naturaleza (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) y en octubre se llevó a cabo la 15.ª Conferencia de las partes sobre el acuerdo de diversidad biológica (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15). También en Japón ha comenzado un debate sincero sobre otras medidas eficaces de conservación según las áreas (Other Effective Area-based Conservation Measures, OECM) para captar el apoyo del sector privado con el fin de impulsar la ecologización urbana.

En este contexto social, Sekisui House pondrá a disposición del público su iniciativa de conservación de la biodiversidad que lleva 20 años como metodología positiva para la naturaleza. La metodología positiva para la naturaleza del proyecto Gohon no ki representa un medio para expresar la biodiversidad urbana. Sekisui House pondrá esta metodología a disposición del público general con el objetivo de crear conciencia y permitir que otros puedan utilizar su reserva de conocimiento y experiencia para fomentar la ecologización y contribuir a la conservación de la biodiversidad.

Sitio web de la metodología positiva para la naturaleza https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/method/

Beneficios previstos

Con base en el estudio conjunto de los datos disponibles, Sekisui House y sus socios establecieron que la cantidad de especies de árboles, aves y mariposas, el índice de diversidad y la cantidad de árboles, aves y mariposas individuales en 1977 era del 100 %, y utilizando el año 2000, el año anterior al lanzamiento del proyecto Gohon no ki, como año de base, simularon los cambios hasta 2070 en las tres áreas metropolitanas más grandes de Japón (Kanto, Kinki y Chukyo) que han sufrido la disminución más grande de la biodiversidad. Esta simulación indicó que plantar especies autóctonas de árboles que probablemente beneficien a la fauna autóctona (el concepto de Gohon no ki ) en comparación con el año 2000, el año anterior al lanzamiento del proyecto Gohon no ki, permitiría que la biodiversidad se recupere al 37,4 % de los niveles de 1977 en 2030 (el año fijado como objetivo para la conservación de la biodiversidad a nivel internacional), al 40,9 % en 2050 y al 41,9 % en 2070.

Si el concepto de plantar árboles autóctonos de Gohon no ki se aplicase al 30 % de todas las propiedades de construcción nueva en Japón a partir de ahora, se pronostica que la biodiversidad urbana aumentaría al 84,6 % de los niveles de 1977. Sekisui House cree que esto indica que, si el sector privado trabaja con el público general, la disminución de la biodiversidad se puede revertir para cumplir el objetivo de recuperación de la biodiversidad posterior a 2020 que es el tema de la COP15 y que su concepto Gohon no ki puede ayudar a dicho objetivo.

Hemos recibido comentarios de respaldo de las siguientes personas. Para obtener más información, consulte el documento adjunto o el comunicado de prensa original en su navegador. https://www.sekisuihouse.co.jp/english/company/release/topics_2021/20211126_en/

1. Investigación conjunta con el Laboratorio Kubota de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ryukyus. 2. La cantidad acumulada de hogares construidos desde febrero de 2001 hasta enero de 2021 es de 1 001 977. 3. Sitio web del Proyecto de mapeo de la biodiversidad japonesa (Japan Biodiversity Mapping Project, J-BMP): https://biodiversity-map.thinknature-japan.com 4. Comparación entre continuar plantando especies convencionales de árboles de jardín y plantar especies de árboles en línea con el concepto de Gohon no ki durante los 20 años comprendidos entre 2001 y 2020.

