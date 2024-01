Río de janeiro (ap) — el entrenador de brasil fernando diniz fue despedido el viernes por el presidente de la federación de su país, quien un día antes había vuelto a su puesto.

Mediante un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que su presidente Ednaldo Rodrigues manifestó a Diniz su deseo de “avanzar en el proceso de elegir a un entrenador permanente” del equipo nacional.

Diniz fue contratado hasta la mitad del año. Rodrigues esperaba que Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aceptara tomar las riendas de Brasil antes de la Copa América que se disputará en junio en Estados unidos.

Pero Ancelotti extendió recientemente su estadía en el Madrid.

Diniz compartía el cargo de seleccionador de Brasil con el de técnico de Fluminense, campeón de la Copa Libertadores.

Rodrigues volvió al cargo gracias a un fallo emitido el jueves por la Corte Suprema de Brasil, un mes después de que un tribunal en Río de Janeiro lo destituyó junto con la junta directiva, lo que abrió un proceso de elecciones cuestionado por la FIFA.

“La CBF agradece a Fernando Diniz por su trabajo, su dedicación, su seriedad y por el reto de renovar a Brasil”, mencionó el organismo en un comunicado.

Ni Diniz ni Fluminense se han pronunciado todavía sobre el despido.

Rodrigues notificó a Fluminense antes de dar la noticia a Diniz, de acuerdo con una fuente de la CBF, que habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato por no tener permiso para hablar del tema con la prensa.

“Ednaldo habló esta mañana con Diniz”, dijo la fuente. “La razón es la necesidad de encontrar a un entrenador que siga en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2026. El acuerdo con Diniz era que se quedara hasta que llegara Ancelotti. Ahora que el italiano no llegará, debe haber un cambio”.

La CBF preparaba una oferta para que el entrenador de Sao Paulo, Dorival Junior, se haga cargo de la selección, añadió la fuente. Junior ha ganado la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.

Brasil es sexto en la eliminatoria sudamericana para el Mundial, ocho puntos detrás del líder, Argentina. Sudamérica tiene seis plazas directas para el torneo de 2026. El séptimo puesto accederá a los repechajes intercontinentales.

Diniz dirigió a Brasil en los seis partidos disputados hasta el momento. Venció a Bolivia y Perú, empató con Venezuela en casa, y perdió con Uruguay, Colombia y Argentina. Las siguientes dos fechas están previstas para septiembre, después de la Copa América.

Los próximos compromisos de la Canarinha se realizarán en marzo, con duelos amistosos ante Inglaterra y España en Europa.

La destitución de Diniz se produce tres días antes de la visita de ejecutivos de la FIFA y la CONMEBOL para discutir la supuesta interferencia de terceros en la cúpula de la CBF, que fue revocada por la decisión de la Corte Suprema. La FIFA amenazaba con suspender a Brasil de las competiciones internacionales por ello.

Rodrigues fue destituido como presidente el 7 de diciembre, por parte de la corte de Río, debido a presuntas irregularidades durante su elección en 2022. Pero Gilmar Mendes, juez de la Corte Suprema, anuló dicho fallo, al determinar que había un “riesgo evidente de daño” si se impedía a Brasil competir en las eliminatorias de este mes para los Juegos Olímpicos de París, debido a la interferencia.

Los planteles debían ser inscritos ante la FIFA para el viernes, y el órgano rector del fútbol mundial no aceptó una lista enviada hace unos días por funcionarios interinos de la CBF.

Rodrigues envió la lista de la CBF unas horas después de despedir a Diniz.