Selección de ecuador, en momento difícil por contagios e inactividad de jugadores: dt alfaro

QUITO, 25 ene (Reuters) - El director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, reconoció el martes un "momento difícil" para la selección antes del partido frente a Brasil, debido a la falta de ritmo de competencia de sus jugadores y varios contagios por COVID-19 en el último mes, lo que podría marcar una diferencia en su ritmo competitivo.

Ecuador se encuentra tercero en la tabla de clasificación con 23 puntos, muy por delante de Colombia y Perú que suman 17 puntos, por lo que Alfaro ha dicho buscará que la Tricolor logre llegar a su cuarto Mundial en las dos fechas de la eliminatoria sudamericana.

Brasil y Argentina ya están clasificados al Mundial de Qatar.

"Es un momento difícil para Ecuador porque un porcentaje importante del plantel que nosotros tenemos está sin competencia", dijo Alfaro, en una rueda de prensa virtual. "En el plano local no ha empezado la competencia (...) En el caso de Brasil tiene a todos los jugadores prácticamente con rodaje".

El estratega argentino informó además que unos 15 jugadores atravesaron procesos de COVID-19 en los últimos 30 días y están siendo evaluados para poder incluirlos en el equipo titular del clave partido del jueves.

Pese a los problemas de la selección, Alfaro dijo que buscará equilibrar el talento y la diferencia de jerarquía de un equipo como Brasil con "concentración, dedicación y esfuerzo" de los jugadores ecuatorianos, en su mayoría con escasa experiencia en el equipo Tricolor.

"Nosotros tenemos un pie afuera del Mundial, no un pie en el próximo Mundial. No sirve de nada tener un pie puesto adentro si no se tiene el segundo", sentenció Alfaro. "Todavía falta lo más difícil, que es cerrar".

Ecuador debutó en el Mundial de Corea del Sur y Japón en el 2002, además participó en Alemania 2006 y Brasil 2014.

Ecuador enfrentará a Brasil en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito sin presencia de público, debido a las restricciones impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del país por un aumento de casos de coronavirus, una decisión que ha sido cuestionada por los hinchas, jugadores y el propio Alfaro.

El 1 de febrero, Ecuador visitará a Perú. (Reporte de Alexandra Valencia Editado por Javier López de Lérida)