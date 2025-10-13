Selección de fútbol de Honduras carece de referentes, reconoce DT Rueda

12 oct - La selección de fútbol de Honduras carece de jugadores referentes que hagan diferencia en los partidos de la eliminatoria de la Concacaf y sufrirá en el partido ante Haití, reconoció el domingo el director técnico Reinaldo Rueda.

En la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria para la Copa del Mundo 2026, Honduras recibirá el lunes a Haití en un partido donde disputarán el primer lugar del Grupo C.

"No tenemos, no tenemos ese jugador con 15 ó 30 partidos seguidos siendo titular o siendo destacado en cinco o seis partidos. Esta es una generación que ha sufrido, una generación que no ha podido venderse, no ha podido proyectarse a nivel internacional y que no ha podido consolidarse", dijo Rueda en conferencia de prensa previa al partido ante Haití.

El estratega colombiano también advirtió a los jugadores que militan en clubes europeos que no tienen la titularidad asegurada por el simple hecho de estar en Europa.

"El hecho de vivir y de entrenar en Europa no te da licencia ni te autoriza para creerte superior a los de la liga nacional, eso debe de estar muy claro para los jugadores porque a veces hay jugadores que creen que porque están en Europa tienen que venir de titulares a la selección y están equivocados. Tenemos que ser sensatos, saber en dónde estamos parados, no desubicarnos ni desubicar a los muchachos", señaló Rueda.

La selección "catracha", que busca asistir a su cuarto Mundial, se ubica en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos, los mismos que tiene Haití, pero una menor diferencia de gol. Costa Rica con tres unidades y Nicaragua con una completan el sector.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

"Mañana (lunes) va a ser un partido sufrido, vamos a enfrentar a un rival muy bueno, debemos de tener un equipo bien ordenado, que sea consciente del rival y que eso nos motive a hacer un esfuerzo grande. Ellos tienen esa gran ventaja de que han madurado y han crecido, tienen jugadores en Europa adquiriendo un buen nivel, Haití es un equipo bien maduro y bien estructurado", apuntó Rueda. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)