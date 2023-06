Selección de fútbol méxico debe reinventarse para salir adelante: dt lozano

Ciudad de méxico, 21 jun (reuters) - la selección de fútbol de méxico tiene que reinventarse para dejar atrás la mala experiencia que tuvo en la liga de naciones de la concacaf y regresar a los buenos resultados en la copa oro que inicia el fin de semana, aseguró el miércoles el director técnico interino jaime lozano.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) designó el lunes a Lozano director técnico interino de la selección tras el cese del argentino Diego Cocca.

"Hay que tener la capacidad de reinventarnos, hay que abrazar las oportunidades, tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto", dijo Lozano en un video publicado por la FMF en donde fue presentado al grupo de jugadores.

"Creo mucho en ustedes, en sus capacidades y también creo en mi y en mi cuerpo técnico, y no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias y situaciones es de donde se forjan las mejores historias de vida, y en este caso del deporte", agregó Lozano.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- se quedó el domingo con el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf al ganar 1-0 a Panamá, tres días después de haber sido goleado 3-0 por Estados Unidos, que se quedó con el título del torneo.

"Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Si tenemos una idea clara de lo que queremos hacer adentro del campo estoy seguro que los resultados llegarán", apuntó el estratega de 44 años.

México enfrentará el 25 de junio a Honduras en su debut en el Grupo B de la Copa Oro, torneo que buscará ganar tras su derrota en la final de 2021 ante Estados Unidos.

Lozano llevó a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. A nivel de clubes ha dirigido a Necaxa y Querétaro. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters