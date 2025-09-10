Selección de la redacción de AFP del 10 de septiembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CAPACHO, Venezuela:

La promesa de amor de migrante venezolano truncada en la cárcel de Bukele

Por amor, Andry Hernández dejó su natal Venezuela para cruzar la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá y tratar de reunirse con Paul Díaz en Estados Unidos: su sueño quedó encerrado en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Por Margioni BERMÚDEZ

(Venezuela, EEUU, El Salvador, migración, derechos, cárcel, pandillas, Reportaje, 800 palabras)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

EN UCRANIA:

Ucrania ludifica la guerra con drones, puntos y competencia entre brigadas

Rubik, un piloto ucraniano de drones militares, siguió cada movimiento de un soldado ruso durante semanas, con la promesa de ganar al menos seis puntos por matarlo.

Por Barbara WOJAZER y Daria ANDRIIEVSKA

(Ucrania, Rusia, conflicto, Reportaje, 650 palabras)

FOTOS VIDEO

GAZA, Territorios Palestinos:

Un SMS y un café: así consigue Hamas seguir pagando los salarios en Gaza

Todo empieza con una invitación por SMS a tomar un café, luego un encuentro entre las ruinas y una suma de dinero cambia de manos. Así, y pese a la guerra, es como Hamas sigue pagando los salarios de los funcionarios del gobierno de Gaza.

(Israel, palestinos, presupuestos, finanzas, conflicto, fuerzas armadas palestinos, Investigación, 850 palabras)

arm/avl