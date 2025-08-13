LA NACION

Selección de la redacción de AFP del 13 de agosto de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Selección de la redacción de AFP del 13 de agosto de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

BERKELEY SPRINGS, Estados Unidos:

En un típico pueblo estadounidense Trump divide a los vecinos

Los visitantes siguen acudiendo en masa a la pintoresca ciudad montañosa de Berkeley Springs, en Virginia Occidental, para disfrutar de sus aguas termales, galerías de arte y tiendas de regalos. Sin embargo, los residentes dicen que están atravesando nuevas tensiones.

Por Paul NOLP

(EEUU sociedad política, Reportaje, 750 palabras)

FOTOS

MARIÚPOL, Ucrania:

La reconstrucción de Mariúpol, bajo control de Rusia

“¡Dense un chapuzón en el mar de Azov!”, dice Iván. En una playa de Mariúpol, en el este ucraniano controlado por Rusia, se busca olvidar las circunstancias de una ciudad devastada que el gobierno ruso quiere convertir en estación balnearia.

Por Guillaume DECAMME

(Rusia Ucrania conflicto reconstrucción, Reportaje, 1600 palabras)

FOTOS, VIDEO

LA NACION
Más leídas
  1. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    1

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  2. El Gobierno pagará una indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez
    2

    El Gobierno pagará la indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez dispuesta por la CIDH

  3. Los candidatos nacionales confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria
    3

    Cierre de listas nacionales: los candidatos confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria

  4. Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional
    4

    Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional

Cargando banners ...