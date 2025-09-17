Selección de la redacción de AFP del 17 de septiembre de 2025
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerado
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.
CARACAS:
“Los recibiremos con plomo”: milicia en Venezuela se adiestra ante “amenaza” de EEUU
Si los estadounidenses "vienen con sus máquinas de guerra (...) los recibiremos con plomo" en Venezuela, asegura Pedro Arias, de 62 años, uno de los miles de voluntarios que respondieron al llamado del presidente Nicolás Maduro para adiestrarse ante lo que considera una "amenaza" de Washington.
Por Patrick FORT y Federico PARRA
(Venezuela EEUU diplomacia fuerzas-armadas milicia, Reportaje, 750 palabras)
VIDEO, FOTOS
CHICAGO, Estados Unidos:
En Chicago, los latinos temen incluso ir a la iglesia por las redadas migratorias
Francisco Arriaga ofrece una cena semanal en el sótano de una iglesia de Chicago, pero últimamente no pone muchas mesas porque los fieles no asisten por temor a las redadas antimigrantes ordenadas por el presidente Donald Trump.
Por Bob Chiarito
(EEUU migración política, Reportaje, 700 palabras)
FOTOS
CULIACÁN, México:
Sinaloa, un año de guerra narco y la amenaza de una escalada de EEUU
Tras un año de guerra entre narcos, en Sinaloa los muertos y desaparecidos se cuentan por miles. La economía está colapsada y un nuevo temor sobrevuela este estado mexicano: la amenaza militar de Estados Unidos contra los cárteles.
Por Marcos VIZCARRA
(México EEUU criminalidad narcotráfico diplomacia seguridad, Reportaje, 800 palabras)
FOTOS, VIDEO ARCHIVO, INFOGRAFÍA
BULACAN, Filipinas:
A contracorriente, filipinos luchan contra el avance del mar en una isla en vías de desaparición
En la isla de Pugad, en el norte de Filipinas, la vendedora ambulante María Tamayo se levanta temprano cada mañana para retirar el agua del mar de su casa con un recogedor de plástico.
Por Pam CASTRO
(Filipinas clima medioambiente, Enfoque, 650 palabras)
FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA
JERUSALÉN:
Un órgano de la época de las Cruzadas vuelve a resonar en Jerusalén
Enterrado durante siglos, un órgano medieval descubierto cerca de la basílica de la Natividad en Belén vuelve a resonar en Jerusalén, de la mano del musicólogo español David Catalunya.
Por Chloé ROUVEYROLLES-BAZIRE
(Israel cultura religión cristianismo música Palestinos, Enfoque, 500 palabras)
FOTOS, VIDEO
