Selección de la redacción de AFP del 24 de septiembre de 2025

LA HABANA:

“El químico”, la droga que vuelve zombis a los jóvenes irrumpe en Cuba

En un parque de La Habana, a plena luz del día, un joven camina errático, arrastrando los pies con la mirada perdida, como un zombi. Es el efecto de “el químico”, la droga sintética que ha encendido las alarmas en la isla.

Por Rigoberto DÍAZ

HOUSTON, Estados Unidos:

Cuidado con el “hielo” en las vías: en Texas, migrantes se ayudan para evadir redadas del ICE

“Buenos días, guerrer@s, Cuídense mucho y que hoy todo el que salga regrese con bien a su hogar”. Con este mensaje en su página de Facebook, Martina Grifaldo empieza su trabajo: alertar a la comunidad latina sobre redadas contra migrantes en Houston.

Por Moisés ÁVILA

VARSOVIA:

“Violado, encarcelado, torturado”: el infierno de ser gay en Turkmenistán

Dos hombres que escaparon de Turkmenistán, uno de los estados más secretos y represivos del mundo, contaron a AFP cómo fueron torturados, golpeados y violados allí por el “crimen” de ser gais.

Por Romain COLAS, con fotos de Wojtek Radwanski y video de Elissa Darwish

KABUL:

Bótox bajo el burka: las cirugías estéticas están de moda en Afganistán

En la capital afgana, en un universo paralelo a la austeridad del régimen talibán, operan clínicas de cirugía estética decoradas con lámparas de araña de cristal falso y sofás de terciopelo, donde reinan el bótox, los rellenos labiales y los trasplantes de cabello.

Por Claire GOUNON

