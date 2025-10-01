Selección de la redacción de la AFP del 1 de octubre de 2025
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerado
- 1 minuto de lectura'
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.
CARACAS:
Con maniobras militares, Venezuela busca mostrarse invencible ante EEUU
Adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe: Venezuela flexiona su músculo militar para mostrarse invencible ante el fuerte despliegue naval de Estados Unidos.
Por Omar LUGO
(Venezuela EEUU diplomacia armamento, Enfoque, 650 palabras)
FOTOS ARCHIVO, FOTOS
QUITO:
Apuestas y fútbol, el narco acecha al deporte más popular de Ecuador
Acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos, el fútbol se convirtió en un deporte de alto riesgo en Ecuador. La violencia narco que asola al país se tomó las canchas y deja tres jugadores profesionales asesinados en menos de un mes.
(fbl narcotráfico crimen-organizado ECU, Enfoque, 850 palabras)
ORDOS, China:
China cubre sus desiertos con paneles solares para alimentar su economía
En un desierto del norte de China, un mar de paneles solares azules cubre la arena y se adapta al relieve de las dunas como si fueran olas, símbolo de la transición energética acelerada del gigante asiático.
Por Adrien SIMORRE y Agatha CANTRILL
(China medioambiente carbón turismo, Reportaje, 700 palabras)
FOTOS VIDEO
arm/avl
Otras noticias de Venezuela
- 1
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”
- 2
Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad
- 3
El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos
- 4
Club 74: la discoteca que tiene la pista de Fiebre de sábado por la noche y hace años está cerrada