Selección de la redacción de la AFP del 1 de octubre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerado

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CARACAS:

Con maniobras militares, Venezuela busca mostrarse invencible ante EEUU

Adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe: Venezuela flexiona su músculo militar para mostrarse invencible ante el fuerte despliegue naval de Estados Unidos.

Por Omar LUGO

(Venezuela EEUU diplomacia armamento, Enfoque, 650 palabras)

QUITO:

Apuestas y fútbol, el narco acecha al deporte más popular de Ecuador

Acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos, el fútbol se convirtió en un deporte de alto riesgo en Ecuador. La violencia narco que asola al país se tomó las canchas y deja tres jugadores profesionales asesinados en menos de un mes.

(fbl narcotráfico crimen-organizado ECU, Enfoque, 850 palabras)

ORDOS, China:

China cubre sus desiertos con paneles solares para alimentar su economía

En un desierto del norte de China, un mar de paneles solares azules cubre la arena y se adapta al relieve de las dunas como si fueran olas, símbolo de la transición energética acelerada del gigante asiático.

Por Adrien SIMORRE y Agatha CANTRILL

(China medioambiente carbón turismo, Reportaje, 700 palabras)

