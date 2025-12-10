Selección de la redacción de la AFP del 10 de diciembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

DORAL, Estados Unidos:

Una posible intervención militar de EEUU divide a venezolanos en Florida

¿Debe intervenir Estados Unidos en Venezuela? La pregunta, de actualidad tras el despliegue militar norteamericano en el Caribe, divide a los venezolanos del sur de Florida. Aunque la mayoría apoya un cambio al frente de su país, hay divergencias sobre la mejor forma de conseguirlo.

Por Gerard MARTÍNEZ

(EEUU Venezuela conflicto política migración, Reportaje, 1.000 palabras)

FOTOS, VIDEO

ARICA, Chile:

Arica, la ciudad chilena en la frontera con Perú intimidada por el crimen

En Arica, la ciudad más al norte de Chile, la población siempre convivió con extranjeros. Paloma Cortés no tenía recelo de ellos hasta que migrantes indocumentados ocuparon unos predios y el miedo y el crimen se instalaron en su barrio.

(Chile Perú política migración elecciones criminalidad seguridad, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO

KABUL:

"Mi madre me aplastó el vientre con una piedra": así es el aborto en Afganistán

Cuando Bahara estaba embarazada de cuatro meses, acudió a un hospital de Kabul para suplicar que le practicaran un aborto. "No podemos hacerlo", le dijo un médico. "Si alguien se entera, acabaremos todos en la cárcel".

Por Claire GOUNON

(Afganistán aborto Mujeres sociedad salud, Investigación, 1.000 palabras)

DARAYA, Siria:

Los exiliados vuelven para reconstruir Daraya, ciudad emblemática de la revolución siria

Como un fantasma en el corazón de la noche, el artista Bilal Shorba, conocido como el Banksy sirio, se deslizaba antaño entre las ruinas de Daraya para pintar sus grafitis, rezando para que los pistoleros del régimen no lo mataran. Años después, no sale de su asombro: su obra ha sobrevivido a la devastación.

Por Layal ABOU RAHAL

(Siria conflicto reconstrucción, Reportaje Especial, 1.700 palabras)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

mas/dbh