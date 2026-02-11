Selección de la redacción de la AFP del 11 de febrero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CARACAS:

Torturado por "vampiros", un francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela

El francés Camilo Castro pasó un "calvario" de cinco meses en una cárcel de Venezuela, donde fue acusado de espía y estuvo constantemente amenazado de tortura por sus "vampiros" carceleros.

Por Patrick FORT

LA HABANA:

En Cuba, carbón y paneles solares para sobrellevar la crisis energética

Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana intentan protegerse: reservas de carbón para unos, motos eléctricas para otros o paneles solares para quienes pueden permitírselo.

Por Lisandra Cots

BARCELONA, España:

La Sagrada Familia de Barcelona alcanza la cima con su final todavía en el aire

La Sagrada Familia coronará próximamente su torre central convertida en la iglesia más alta del mundo, pero esta obra colosal que concibió Antoni Gaudí hace más de 140 años todavía debe resolver el conflicto para construir su fachada principal antes de poner fecha a su final.

Por Rosa Sulleiro

NAIROBI:

Kenianos relatan mentiras, horrores y traumas del reclutamiento forzado ruso

Las cicatrices en el antebrazo le recuerdan a Victor el día en el que fue atacado por un dron ucraniano tras ser reclutado por la fuerza, al igual que cientos de kenianos, en el ejército ruso.

Por Joris Fioriti

