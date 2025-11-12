Selección de la redacción de la AFP del 12 de noviembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

9 DE JULIO, Argentina:

Lluvias extremas y falta de obras inundan la pampa argentina

Agua hasta donde alcanza la vista, caminos convertidos en canales, vacas buscando pasto entre el lodo y cosechas perdidas. Es el catastrófico panorama en cientos de miles de hectáreas de la pampa argentina, inundadas desde hace meses por lluvias inusualmente intensas.

Por Tomás Lospennato

TINÉ, Chad:

La sangre seguía corriendo: el calvario de los refugiados de la masacre de El Facher, en Sudán

Tras once días de viaje, Munir Abderahman ha llegado finalmente a Chad huyendo de El Facher, la ciudad de Sudán que ha vivido una de las peores masacres de la guerra que asola el país.

KITA-AKITA, Japón:

Así es como voy a morir: los ataques de osos aterrorizan Japón

Keiji Minatoya creyó que le había llegado la hora cuando un oso lo tiró al suelo y le mordió la cara en el garaje de su casa, en el norte de Japón, donde en los últimos meses los encuentros mortales con estos animales se han multiplicado.

Por HIYAMA y Caroline GARDIN

KALININGRADO, Rusia:

El enclave ruso de Kaliningrado, entre el orgullo y el aislamiento

Kaliningrado "no es una ciudad que capitule", afirma desafiante Alexander. Lejos de Moscú y rodeado por tierra por países de la OTAN, este enclave ruso fuertemente militarizado intenta disipar la sensación de aislamiento desde el inicio del conflicto en Ucrania.

Por Guillaume DECAMME

