Selección de la redacción de la AFP del 14 de enero de 2026

CARACAS:

Chavistas en armas, con "ganas de combatir" tras la caída de Maduro

Cuando cayeron las primeras bombas estadounidenses sobre Caracas, Jorge Suárez se despidió de su familia y partió para el combate.

Por Paula RAMÓN

LA HABANA:

La captura de Maduro, un duro golpe para los servicios de inteligencia cubanos

La captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 cubanos durante un ataque de fuerzas estadounidenses a Venezuela suponen un duro golpe para los servicios de inteligencia de Cuba, reconocidos por su eficacia, coinciden expertos.

Por Jordane BERTRAND

