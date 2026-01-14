Selección de la redacción de la AFP del 14 de enero de 2026
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.
CARACAS:
Chavistas en armas, con "ganas de combatir" tras la caída de Maduro
Cuando cayeron las primeras bombas estadounidenses sobre Caracas, Jorge Suárez se despidió de su familia y partió para el combate.
Por Paula RAMÓN
(Venezuela EEUU política conflicto, Reportaje, 750 palabras)
FOTOS, VIDEO
LA HABANA:
La captura de Maduro, un duro golpe para los servicios de inteligencia cubanos
La captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 cubanos durante un ataque de fuerzas estadounidenses a Venezuela suponen un duro golpe para los servicios de inteligencia de Cuba, reconocidos por su eficacia, coinciden expertos.
Por Jordane BERTRAND
(Cuba EEUU Venezuela diplomacia conflicto, Enfoque, 780 palabras)