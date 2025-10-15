Selección de la redacción de la AFP del 15 de octubre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

SAO FELIX DO XINGU, Brasil:

¿Quién prende fuego a la Amazonía?

Juan Rojo es un viejo conocido de grandes terratenientes y pequeños ganaderos de la Amazonía brasileña. Es un amigo que les limpia el pasto, pero también un enemigo que destruye su tierra y los bosques, amenaza el futuro de su negocio y el de la mayor selva tropical del planeta.

Por Anna PELEGRI, con análisis de datos por Luiza AGNOL y Michelly NERIS en Sao Paulo

PUERTO SAN JUAN, Perú:

Punta San Juan evidencia el declive de la fauna costera en Perú

Antes repletos de aves, los acantilados de Punta San Juan de Marcona, en el sur árido de Perú, ahora están casi desiertos. Las poblaciones de leones marinos y pingüinos de Humboldt también han disminuido.

Por Sandra FERRER

CHICAGO, Estados Unidos:

La economía de Chicago, en jaque por las redadas contra migrantes

La tiendas de ropa del barrio de Little Village, en Chicago, solían estar a rebosar, reflejo del optimismo de las familias latinas que consiguieron establecerse en Estados Unidos. Todo eso ya pasó.

Por Michael MATHES

PEKÍN:

Los centros de ciberfraude prosperan en Birmania con internet satelital de Musk

Los centros de estafa de Birmania, acusados de desfalcar miles de millones de dólares a personas de todo el mundo, se están expandiendo rápidamente y ahora utilizan antenas del servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk, según estableció una investigación de la AFP.

Por Isabel KUA, con Matthew WALSH en Lincang (China), los equipos de AFP en Mae Sot (Tailandia) y Nalini LEPETIT-CHELLA en París

