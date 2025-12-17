Selección de la redacción de la AFP del 17 de diciembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

MIAMI, Estados Unidos:

De Miami a Guatemala: el viaje de niños separados de familiares por deportaciones

Andy tiene seis años. Ojos serios, oscuros. Viste vaqueros, sudadera y zapatillas negras. Lleva una mochila y un crucifijo al cuello. En el aeropuerto de Miami, camina de la mano de una adolescente a la que no conoce, rumbo a un país que tampoco conoce: Guatemala.

Por Gerard MARTÍNEZ

DAMASCO:

Antiguos centros de tortura en Siria acogen rodajes de series

En el aeródromo militar de Mezzeh, cerca de Damasco, un helicóptero aterriza lentamente. Donde antes se torturaba y encarcelaba a sirios, ahora se graba una serie que relata los últimos meses en el poder de Bashar al Asad.

Por Maher AL MOUNES

MARSELLA, Francia:

Los adolescentes, "esclavos" del narcotráfico en Francia

"Hola. La red nos secuestró. Por favor, llamen a la policía". Este angustiante mensaje, que recibieron los clientes de un punto de venta de droga en Marsella, refleja la dificultad en Francia para atajar el reclutamiento de adolescentes por narcotraficantes.

Por Sandra LAFFONT

