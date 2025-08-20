Selección de la redacción de la AFP del 20 de agosto de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

SAN SALVADOR:

Los exiliados de Bukele ante un retorno cada vez más lejano

No porque fuera esperado les resultó menos duro. La reelección presidencial indefinida recién aprobada en El Salvador aleja el regreso de decenas de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y ambientalistas que se exiliaron para evitar la cárcel.

Con las oficinas de Guatemala, México y Costa Rica

OCHOPEE, Estados Unidos:

En "Alcatraz de los Caimanes", detenidos denuncian abusos en un limbo legal

Los días son eternos en el nuevo centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Recluidos en espacios sin ventanas ni relojes, bajo lámparas siempre encendidas y casi sin ver la luz del sol, los presos pierden la noción del tiempo.

Por Gerard MARTÍNEZ

PROVINCIA DE BALJ, Afganistán:

Sequía e inundaciones repentinas obligan a los afganos a abandonar sus hogares

Junto a unos pequeños bultos con sus pertenencias, Maruf espera un vehículo que lo llevará a él y a su familia lejos de su pueblo, en el norte de Afganistán, donde la tierra, azotada por la sequía, lleva años sin producir nada.

Por Susannah WALDEN y Qubad WALI

