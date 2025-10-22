Selección de la redacción de la AFP del 22 de octubre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

MÉXICO:

Blindados y escoltas: la seguridad para los fans vip del Mundial de fútbol en México

Leopoldo Cerdeira dispara un arma contra la puerta de un auto para demostrar la calidad de sus blindados, que rentará a personalidades e hinchas pudientes en México durante el Mundial de fútbol de 2026.

Por Alexander MARTINEZ

GIFU, Japón:

Una de las pocas mujeres de la mafia yakuza busca redención en Japón

Las dos falanges que le faltan en el meñique delatan el pasado criminal de Mako Nishimura, una de las pocas mujeres que han pertenecido a la mafia japonesa yakuza y que hoy dedica su vida a ayudar a antiguos criminales a reinsertarse en la sociedad.

Por Tomohiro OSAKI

SAN ANDRÉS DE GILES, Argentina:

Fervor por Milei se enfría en pueblo rural antes de legislativas de Argentina

Rodeado de campos de trigo y adormecido a la hora de la siesta, el pueblo agroganadero de San Andrés de Giles apostó a Javier Milei en 2023. Dos años después, el fervor se diluye entre desilusión e incertidumbre, de cara a unas legislativas cruciales para el presidente argentino.

Por Leila MACOR

LODI, Estados Unidos:

Viticultores de California abandonan viñedos asfixiados por costos y poca demanda

Durante más de un siglo, los viticultores de Lodi han abastecido a las viejas bodegas que dan fama a esta ciudad californiana. Pero el alza de los costos, la caída de la demanda y la competencia de las importaciones obligaron a muchos a abandonar sus viñedos.

Por Paula RAMÓN

