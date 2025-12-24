Selección de la redacción de la AFP del 24 de diciembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

BOGOTÁ:

De Colombia a Darfur: Así opera la red que embauca mercenarios para la guerra en Sudán

Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Pero muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.

Por Valentín DÍAZ en Bogotá, Bahira AMIN en El Cairo, Patricio ARANA y Yann SCHREIBER en París, y periodistas de la AFP en Puerto Sudán y Nairobi

( Colombia conflicto Emiratos fuerzas-armadas mercenarios Sudán genocidio Somalia Libia Panamá sanción Darfur, Investigación, 1.800 palabras)

FOTOS ARCHIVO

TOKIO:

Los yakuzas, desplazados por una nueva generación de criminales en Japón

Cuando Takanori Kuzuoka empezó a ascender en el mundo del crimen, nunca pensó en unirse a los yakuzas, histórica mafia japonesa conocida por sus tatuajes, su jerarquía rígida y su código de honor.

Por Tomohiro OSAKI

(Japón mafia crimen-organizado, Investigación exclusiva, 1.850 palabras)

FOTOS, INFOGRAFÍA

LONDRES:

"Somos fantasmas", la vida de los trabajadores nocturnos inmigrantes de Reino Unido

"Trabajar de noche no es bueno, te deteriora la salud", afirma Roxana Panozo Alba, una boliviana que limpia oficinas en las madrugadas londinenses. Los inmigrantes como ella representan una proporción creciente de los trabajadores nocturnos, fundamentales para la economía británica.

Por Akshata KAPOOR

(GB empleo economía migración empleados, Testimonio, 900 palabras)

FOTOS, VIDEO