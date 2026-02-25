Selección de la redacción de la AFP del 25 de febrero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

EL TUNCO, El Salvador:

El Salvador, de enclave pandillero a nuevo imán de turistas

Entre olas y atardeceres de postal, turistas extranjeros disfrutan la playa salvadoreña de El Tunco, antaño plagada de pandilleros. No escatiman elogios para el presidente Nayib Bukele, aun cuando admiten que en su ofensiva pueden haber caído inocentes.

ALTO NAYA, Colombia:

Elecciones bajo fuego: la campaña de un candidato en Colombia amenazada por la violencia

Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso vigilado por guerrilleros con fusiles. Cada minuto es peligroso para Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso de Colombia en una campaña electoral bajo fuego.

Por Valentín Díaz

