Selección de la redacción de la AFP del 26 de noviembre de 2025

Selección de la redacción de la AFP del 26 de noviembre de 2025
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

PA BON, Tailandia:

Los últimos cazadores-recolectores de Tailandia reclaman derecho a la tierra

En lo profundo de un bosque de Tailandia, un joven corre entre la maleza, cerbatana en mano, antes de disparar un dardo venenoso a un mono.

Por Nathaphob Sungkate

(Tailandia medioambiente indígenas, Reportaje, 950 palabras)

FOTOS, VIDEO

MONROVIA:

El misterio de los acuerdos de carbono en África que se desvanecen

El gobierno de Liberia firmó en 2023 un acuerdo con una pequeña empresa de Dubái que prometía proteger enormes extensiones forestales y compensar las emisiones de los grandes contaminantes. Pero el pacto quedó en el limbo, como muchos otros en África.

Por Evelyn KPADEH SEAGBEH de AFP y Kule ADEBAJO de Code for Africa

(clima COP30 África Emiratos, Investigación, 1.500 palabras)

FOTOS ARCHIVO

KIEV:

Bajo presión y amenazas, jóvenes ucranianos logran escapar del reclutamiento ruso

David recuerda la sonrisa burlona de los agentes rusos durante su interrogatorio. Este joven ucraniano estuvo a punto de ser enviado de regreso a Mariúpol, donde temía ser reclutado por el ejército enemigo.

Por Barbara WOJAZER

(Ucrania Rusia conflicto, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO

arm/avl

