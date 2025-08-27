Selección de la redacción de la AFP del 27 de agosto de 2025
BUENOS AIRES:
Jubilados en la trinchera: la protesta semanal que desafía al gobierno de Milei
Cuando llega la policía a enfrentar al grupo de jubilados que protesta cada miércoles en Buenos Aires, la desproporción de fuerzas es evidente. Sobre todo porque en muchas ocasiones los manifestantes necesitan ayuda para mantener el equilibrio.
Por Leila MACOR
(Argentina jubilación gobierno manifestaciones, Reportaje, 800 palabras)
FOTOS, VIDEO
JARTUM:
Sudaneses se lanzan a reconstruir su capital devastada por la guerra
En las calles de Jartum, la capital de Sudán, obreros retiran los escombros de las casas destrozadas por las balas, levantan árboles caídos y reparan el tendido eléctrico, en el primer esfuerzo de reconstrucción desde que comenzó la guerra hace más de dos años.
Por Mutwakil ISSA
(Sudán reconstrucción conflicto, Reportaje, 750 palabras)
FOTOS, VIDEO
DACA:
Refugiados rohinyás ponen sus esperanzas en Bangladés para regresar a casa
Como casi un millón de otros rohinyás, Mohamed Kaisar huyó de Birmania hacia Bangladés, donde permanece atrapado en un campamento de refugiados sobrepoblado, esperando a que Daca le ofrezca algún día una alternativa.
Por Sheikh Sabiha ALAM
(Bangladés Birmania rohinyás ayuda conflicto refugiados política, Enfoque, 600 palabras)
FOTOS ARCHIVO
GRAINAU, Alemania:
El "Caribe de Baviera", nueva víctima del turismo masivo
El Eibsee, un lago turquesa en los Alpes alemanes conocido como el "Caribe de Baviera", se convirtió en un destino turístico masivo. Ahora los visitantes tienen que armarse de paciencia en los atascos, los autobuses o para estacionar.
Por Olivier FENIET
(Alemania medioambiente patrimonio turismo, Reportaje, 550 palabras)
FOTOS, VIDEO
