Selección de la redacción de la AFP del 27 de agosto de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

BUENOS AIRES:

Jubilados en la trinchera: la protesta semanal que desafía al gobierno de Milei

Cuando llega la policía a enfrentar al grupo de jubilados que protesta cada miércoles en Buenos Aires, la desproporción de fuerzas es evidente. Sobre todo porque en muchas ocasiones los manifestantes necesitan ayuda para mantener el equilibrio.

Por Leila MACOR

JARTUM:

Sudaneses se lanzan a reconstruir su capital devastada por la guerra

En las calles de Jartum, la capital de Sudán, obreros retiran los escombros de las casas destrozadas por las balas, levantan árboles caídos y reparan el tendido eléctrico, en el primer esfuerzo de reconstrucción desde que comenzó la guerra hace más de dos años.

Por Mutwakil ISSA

DACA:

Refugiados rohinyás ponen sus esperanzas en Bangladés para regresar a casa

Como casi un millón de otros rohinyás, Mohamed Kaisar huyó de Birmania hacia Bangladés, donde permanece atrapado en un campamento de refugiados sobrepoblado, esperando a que Daca le ofrezca algún día una alternativa.

Por Sheikh Sabiha ALAM

GRAINAU, Alemania:

El "Caribe de Baviera", nueva víctima del turismo masivo

El Eibsee, un lago turquesa en los Alpes alemanes conocido como el "Caribe de Baviera", se convirtió en un destino turístico masivo. Ahora los visitantes tienen que armarse de paciencia en los atascos, los autobuses o para estacionar.

Por Olivier FENIET

