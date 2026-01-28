Selección de la redacción de la AFP del 28 de enero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CARACAS:

La onda expansiva del bombardeo de EEUU quiebra en "pedacitos" la psiquis del venezolano

J no puede dormir desde la captura de Nicolás Maduro. Toma somníferos para espantar los recuerdos de las explosiones, la desesperación y, sobre todo, el terror a otro bombardeo estadounidense a una Venezuela al borde del estrés postraumático.

Por Andrea TOSTA

A BORDO DEL OCEANXPLORER, Indonesia:

"Sabemos muy poco": un sumergible revela detalles del fondo marino

Un sumergible con cúpula frontal se sumerge lentamente en el mar frente a Indonesia y desciende casi 1.000 metros en busca de nuevas especies, microbios que comen plástico y compuestos que algún día podrían convertirse en medicamentos.

Por Sara HUSSEIN

MANDERA, Kenia:

"Nuestros niños serán los próximos" temen los kenianos cuando la sequía acaba con el ganado

En el noreste de Kenia azotado por la sequía, los habitantes se han visto forzados a arrastrar su ganado muerto hacia lugares distantes para quemarlo y alejar así el hedor a muerte y a las hienas.

Por Mary KULUNDU

ESTAMBUL:

Cuando la represión vuelve "demasiado peligro" ir al hospital en Irán

De paso por Estambul, un manifestante en las recientes protestas en Irán asegura que la policía mataba a jóvenes por la espalda o disparaba a la cara. Él creyó que le habían roto un brazo con una porra pero no fue al hospital porque era "demasiado peligroso".

Por Hazel WARD

