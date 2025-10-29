Selección de la redacción de la AFP del 29 de octubre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

LIMA:

El descontento de la Generación Z en Perú

Cuando la policía empezó a reprimir a los manifestantes con perdigones y gas lacrimógeno, muchos intentaron huir por los callejones de la capital Lima. Los enfrentamientos del 15 de octubre terminaron con un muerto y un centenar de heridos.

Por Alba SANTANA y Carlos MANDUJANO

POMUCH, México:

En México, antes del Día de Muertos los difuntos se bañan bajo el sol

Bajo el ardiente sol del sureste de México, María Couoh le sacude el polvo al cráneo de su difunto tío Tomás, perpetuando la ancestral tradición de limpiar los huesos de los seres queridos antes del Día de Muertos, una de las principales fiestas del país.

Por Arturo ILIZALITURRI

SAN QUINTÍN, EEUU:

Un festival de cine catártico tras las rejas de una prisión en California

Organizado en una prisión en la que están recluidos algunos de los criminales más violentos de Estados Unidos, el Festival de cine de San Quintín no es un evento californiano común.

Por Andrew MARSZAL

