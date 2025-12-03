Selección de la redacción de la AFP del 3 de diciembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

MÉXICO:

México acelera la búsqueda de desaparecidos en el mayor cementerio del país

Elizabeth Álvarez busca a su hermano desde 2013. Después de años de incertidumbre, hace tres semanas se enteró que su cuerpo podría estar en una fosa común, gracias a un proyecto para acelerar la identificación de desaparecidos en el mayor cementerio de México.

Por Arturo ILIZALITURRI

(México desaparecidos criminalidad justicia, Reportaje, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

TEGUCIGALPA:

Sin salida a EEUU, los hondureños buscan sobrevivir a la pobreza y la violencia

A Bertha le angustia que deporten a su nieto de Estados Unidos porque sobrevive con el dinero que le envía a Honduras. Eliseo dejó su vida de sicario y ahora ayuda a rehabilitar pandilleros en una iglesia.

Por Henry MORALES

(Honduras pobreza migración pandillas elecciones política, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO

SEVILLA, España:

La angustia de las mujeres con cáncer de mama, "olvidadas" por el sistema de salud en Andalucía

Anabel Cano es una de las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo, debido a la falta de seguimiento tras realizarse una mamografía de detección en la región española de Andalucía, cuyas autoridades están siendo criticadas.

Por Marie GIFFARD

(España Mujeres cáncer salud, Reportaje, 750 palabras)

FOTOS

SÍDNEY:

La lucha contra las redes sociales de una madre australiana que perdió a su hijo

La piel de Mia Bannister está tatuada en homenaje a su hijo Ollie. Su suicidio tras sufrir acoso en línea empujó a esta madre australiana a luchar por la primera ley del mundo para prohibir las redes sociales a los niños.

Por Laura CHUNG

(Australia internet niños redes legislación, Reportaje, 750 palabras)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

