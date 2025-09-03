Selección de la redacción de la AFP del 3 de septiembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

LETHEM, Guyana:

Una legendaria ruta es vista como un salvavidas económico en Guyana

Un legendario camino de tierra roja apodado "El Sendero" atraviesa el territorio de Guyana. Serpentea entre selva tropical, llanuras y colinas desde la capital Georgetown, en la costa atlántica, hasta la ciudad interior de Lethem, en la frontera con Brasil.

Por Patrick FORT

GUAYAQUIL, Ecuador:

La vida nocturna de Guayaquil se apaga bajo una ola de extorsión y muerte

Llamadas amenazantes, tiroteos, paquetes con explosivos como advertencia. Bajo un régimen de extorsión y asesinatos, las mafias apagaron la fiesta en las zonas rosas de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador sumido en la violencia del narcotráfico.

CUYULTITÁN, El Salvador:

La angustia por miles de detenidos sin cargos ni sentencia en El Salvador

Ana Mercedes García casi no duerme en las noches para rezar por su hijo, un albañil sin antecedentes penales que lleva tres años en detención provisional en El Salvador, y que según la propia fiscalía fue acusado injustamente de ser pandillero.

