Selección de la redacción de la AFP del 31 de diciembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CARACAS:

Evasión y ansiedad en una Venezuela en la mira de Estados Unidos

María Abreu se pasea entre las incontables luces navideñas que adornan un bulevar de Caracas, habla con amigos, ríe. Evita como sea pensar en el enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe o la posibilidad de un bombardeo contra Venezuela.

Por Andrea TOSTA

SAN ISIDRO, Argentina:

La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha

Son los campeones mundiales, junto con el vecino Uruguay, en consumo de carne, pero nunca han comido tan poca como ahora. La relación de los argentinos con su carne vacuna está mutando: pierde centralidad en la mesa local y encuentra su horizonte en la exportación.

Por Philippe BERNES-LASSERRE

CÁRPATOS, Ucrania:

Personal médico ucraniano intenta superar el trauma en un retiro de montaña

Roma Zukh, miembro del personal médico del ejército ucraniano, aprendió una amarga lección tras casi cuatro años de invasión rusa: no encariñarse demasiado con sus compañeros de armas, porque pueden morir en cualquier momento.

Por Barbara WOJAZER

