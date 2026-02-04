Selección de la redacción de la AFP del 4 de febrero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

MINEÁPOLIS, Estados Unidos:

Una familia mexicana lleva dos meses encerrada en su casa de Mineápolis por miedo al ICE

Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump.

Por Romain FONSEGRIVES

(EEUU sociedad inmigración policía derechos violencia, Reportaje, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

CARACAS:

"¡Somos libres": el miedo merma en la Venezuela sin Maduro

"¡Somos libres!", gritan familiares de presos políticos que acampan frente a una cárcel en las afueras de Caracas. Bailan, sonríen, preparan la fiesta tras el anuncio de una amnistía general en Venezuela al cumplirse casi un mes de la caída de Nicolás Maduro.

Por Javier TOVAR y Patrick FORT

(Venezuela justicia política, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

FUSAGASUGA, Colombia:

Paramilitares y desapariciones: el entramado que salpica al exciclista colombiano "Lucho" Herrera

Cuatro jóvenes campesinos desaparecieron en 2002 durante la peor época del conflicto colombiano. Pero un giro reciente de la justicia estremeció a sus familiares: el señalado cerebro detrás del entramado macabro es su vecino, la leyenda del ciclismo Luis "Lucho" Herrera.

Por David SALAZAR

(ciclismo COL justicia desaparecidos Colombia, Reportaje, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

KIEV:

"Difícil sobrevivir": ancianos de Kiev tiritan de frío sin luz ni calefacción por los ataques rusos

Tiritando de frío en su apartamento en Kiev después de que los ataques rusos la dejaran sin calefacción, Lidia Teleschuk afirma que, a sus 91 años, no recordaba un invierno tan duro desde la Segunda Guerra Mundial.

Por Barbara WOJAZER

(Ucrania Rusia conflicto meteorología energía, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO

LWENGO, Uganda:

Uganda, la inesperada cuna del Quidditch, el deporte favorito de Harry Potter

Una jugadora grita de alegría al apoderarse del "snitch dorado": la escena podría desarrollarse en la escuela ficticia de Hogwarts, pero se trata de un pueblo de Uganda, la inesperada cuna africana del Quidditch, el deporte favorito de Harry Potter.

Por Julie CAPELLE

(Quidditch insólito literatura Uganda, Enfoque, 550 palabras)

FOTOS