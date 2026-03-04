Selección de la redacción de la AFP del 4 de marzo de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

POTOSÍ, Bolivia:

Potosí, la mina de Bolivia que devora a jóvenes atraídos por boom de los metales

Deslumbrados por los altos precios internacionales de los metales, niños y jóvenes bolivianos como Efraín Villaca arriesgan su vida para roer las entrañas del Cerro Rico de Potosí en busca de plata, que terminará posiblemente en China.

Por Gonzalo Lospennato

MONTREAL, Canadá:

Los canadienses eligen cuándo morir, a menudo con una sonrisa

El sufrimiento de Jacques Poissant terminó el día que le preguntó a su hija si sería "una cobardía pedir ayuda para morir".

Por Marion Thibaut

PARÍS:

La justicia francesa investiga a los Al Fayed por trata de mujeres

La justicia francesa investiga si Mohamed Al Fayed, propietario de los almacenes Harrods y padre de un novio de Lady Di, estuvo implicado en una red de abusos sexuales, como afirman las abogadas de mujeres que lo comparan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Por François Becker y Clara Wright

