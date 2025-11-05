Selección de la redacción de la AFP del 5 de noviembre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

CEDROS, Trinidad y Tobago:

Pescadores de Trinidad y Tobago: víctimas del "miedo" por conflicto con Venezuela

En el Caribe no solo crece la tensión entre Venezuela y Trinidad y Tobago, sino también el miedo de los pescadores trinitenses de salir al mar por la presencia de las guardias costeras de ambos países en medio del despliegue militar estadounidense en la zona.

Por Estelle PÉARD

HOUSTON, Estados Unidos:

Sin ayuda alimentaria del gobierno "no como": el drama de millones en EEUU

Eric Dunham, padre de dos adolescentes y con una discapacidad, necesita de la ayuda alimenticia federal. Pero con la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, Donald Trump suspendió este programa de asistencia, arriesgando la alimentación de 40 millones de personas.

Por Moisés ÁVILA

