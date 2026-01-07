Selección de la redacción de la AFP del 7 de enero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

LA GUAIRA, Venezuela:

"No aguantó el dolor": familiares lloran a una mujer muerta en ataques de EEUU a Venezuela

Un enorme agujero irregular en la pared de un edificio deja ver a vecinos cansados entre los escombros. Por esa tronera un hombre sacó el sábado de madrugada a su tía, gravemente herida en los bombardeos estadounidenses que llevaron a la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Por Andrea TOSTA

SAN PEDRO MÁRTIR, México:

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum eligió un vestido morado con bordados indígenas para lucir la primera vez que estuvo frente a frente con su homólogo estadounidense Donald Trump. El color, ante los ojos de expertas en imagen, simboliza el poder de las mujeres.

Por Leticia PINEDA

ALTADENA, Estados Unidos:

Un año después de los incendios de Los Ángeles, sobrevivientes sufren para reconstruir

Menos de un año después de ver cómo las llamas arrasaban su casa al pie de las montañas de Altadena, un suburbio de Los Ángeles, Ted Koerner regresó a su nuevo hogar.

Por Romain FONSEGRIVES

PEKÍN:

Parejas chinas evitan tener hijos pese a campaña por impulsar natalidad

Grace, de 25 años, decidió no tener hijos con su esposo pese a la presión de sus padres y la sociedad para tenerlos, en un momento en que China busca impulsar sus declinantes tasas de natalidad.

Por Isabel KUA

