Selección de la redacción de la AFP del 8 de octubre de 2025

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

TIRANA:

El "infierno" de las latinoamericanas víctimas de la trata y explotación sexual en Albania

María, madre de dos hijos, viajó al otro lado del mundo desde su Venezuela natal en busca de una vida mejor. Pero la engañaron para prostituirse y terminó encerrada varios meses en un centro de detención de Albania.

Por Briseida MEMA y Camille BOUISSOU

BENIDORM, España:

Benidorm inventó el turismo de masas en la España de Franco y aún se congratula

Frente a las protestas en las islas Baleares, Canarias o Barcelona, Benidorm aún reivindica el turismo de masas del que fue pionero y que trajo divisas y una relajación de la moral a la España de Franco, medio siglo después de la muerte del dictador.

Por Alfons LUNA

NANTONG, China:

China prueba enfriar sus centros de datos en las profundidades del mar

Una empresa china se propuso sumergir varios servidores en el mar frente a Shanghái con la esperanza de resolver uno de los principales desafíos de la informática: el sobrecalentamiento de los centros de datos.

Por Emily WANG y Jing Xuan TENG

