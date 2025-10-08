Selección de la redacción de la AFP del 8 de octubre de 2025
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerado
- 1 minuto de lectura'
Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.
TIRANA:
El "infierno" de las latinoamericanas víctimas de la trata y explotación sexual en Albania
María, madre de dos hijos, viajó al otro lado del mundo desde su Venezuela natal en busca de una vida mejor. Pero la engañaron para prostituirse y terminó encerrada varios meses en un centro de detención de Albania.
Por Briseida MEMA y Camille BOUISSOU
(Albania Colombia Mujeres crimen-organizado prostitución justicia, Investigación, 1400 palabras)
FOTOS, VIDEO
BENIDORM, España:
Benidorm inventó el turismo de masas en la España de Franco y aún se congratula
Frente a las protestas en las islas Baleares, Canarias o Barcelona, Benidorm aún reivindica el turismo de masas del que fue pionero y que trajo divisas y una relajación de la moral a la España de Franco, medio siglo después de la muerte del dictador.
Por Alfons LUNA
(España turismo historia, Reportaje, 800 palabras)
FOTOS, VIDEO
NANTONG, China:
China prueba enfriar sus centros de datos en las profundidades del mar
Una empresa china se propuso sumergir varios servidores en el mar frente a Shanghái con la esperanza de resolver uno de los principales desafíos de la informática: el sobrecalentamiento de los centros de datos.
Por Emily WANG y Jing Xuan TENG
(China clima ciencia informática energía tecnología, Enfoque, 750 palabras)
VIDEO
