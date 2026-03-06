Selección de Panamá jugará ante Brasil en fase final de preparación para el Mundial

Ciudad de Panamá, 6 mar - La selección de fútbol de Panamá jugará, por primera vez, en el estadio Maracaná ante su similar de Brasil en mayo uno de sus últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo, informó el viernes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El compromiso será el marco para que la selección brasileña se despida de sus aficionados antes de viajar a Estados Unidos para encarar su debut mundialista ante Marruecos el 13 de junio en actividad del Grupo C que completan Haití y Escocia.

"Panamá se medirá como visitante a la cinco veces campeona del mundo Brasil, el 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná. El compromiso representa una valiosa oportunidad para el conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen de medirse ante una de las selecciones más importantes del mundo, clasificada número 5 en el ranking FIFA, todo como parte de su planificación y preparación, a menos de tres semanas de su estreno en el Mundial", informó la Fepafut en un comunicado.

"Para Panamá será la primera vez jugando como visitante en el imponente Estadio Jornalista Mario Filho, conocido popularmente como Maracaná, sede de dos encuentros definitivos de la Copa del Mundo en sus ediciones de 1950 y 2014", agregó.

Antes de jugar ante Brasil, la selección panameña disputará dos partidos de preparación con Sudáfrica el 27 y 31 de marzo.

En la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en el estadio de Toronto. (Reporte de Elida Moreno. Editado por Carlos Calvo Pacheco)