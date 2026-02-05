Selección de Panamá jugará ante Sudáfrica como preparación rumbo a Copa del Mundo

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 feb - La selección de fútbol de Panamá jugará por primera vez en África ante su similar de Sudáfrica en marzo como parte de su preparación para la Copa del Mundo, informó el jueves la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Panamá y Sudáfrica jugarán dos partidos el 27 y 31 de marzo en una sede por definir.

"Estos compromisos marcarán un hecho histórico para el fútbol panameño, ya que será la primera vez que la selección dispute un partido en el continente africano", informó la FEPAFUT en un comunicado.

"Ambos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana, selección a la que el onceno nacional estará enfrentando en su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá", agregó.

Panamá y Sudáfrica se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, con triunfo para la selección centroamericana por 4-3 en tanda de penales tras haber empatado 1-1.

En la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

En tanto, Sudáfrica quedó ubicada en el Grupo A con México, selección con la que jugará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio. Corea del Sur y el ganador de uno de los repechajes europeos que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, completan el grupo. (Reporte de Elida Moreno. Editado por Carlos Calvo Pacheco)