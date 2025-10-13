Selección española desconvoca a Ferran Torres por lesión

El delantero Ferran Torres abandonó la concentración de la selección española debido a unas molestias musculares, por lo que será baja el martes contra Bulgaria, anunció este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada", señaló la federación española en un comunicado.

Presionada por los grandes clubes por los calendarios muy cargados, la organización precisó que no quería "correr riesgos" y que prioriza "la salud del jugador".

Ferran, que se ha ganado la titularidad en el Barça esta temporada, disputó el sábado todo el encuentro en la victoria de su equipo ante Georgia (2-0), lo que permitió a la Roja acercarse a la clasificación para el Mundial de 2026.

El exdelantero del Manchester City se une así a la larga lista de bajas para la Roja, que ya estaba privada de siete titulares: Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Dean Huijsen y Dani Olmo.

Esta nueva lesión puede avivar las críticas sobre la gestión de los minutos a los internacionales por parte del seleccionador Luis de la Fuente, acusado especialmente por el técnico culé, Hansi Flick, de "no cuidar" a los jugadores tras haber forzado a Yamal a jugar en el último parón internacional a pesar de las molestias en el pubis.

