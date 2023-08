(Agrega detalles, citas)

MADRID, 25 ago (Reuters) - Decenas de jugadoras de la selección española femenina afirmaron el viernes que no jugarán ningún partido con representando al país hasta que el presidente de la federación, Luis Rubiales, sea destituido de su cargo por el escándalo del beso en los labios a Jenni Hermoso tras la obtención del título mundial.

Rubiales se negó a dimitir a primera hora del viernes, lo que provocó el enfado de jugadores y ministros del gobierno, que tacharon sus acciones de comportamiento misógino inaceptable.

Un total de 56 jugadoras, entre ellas Hermoso y todas las integrantes del equipo que ganó el Mundial, firmaron una declaración conjunta enviada a través de su sindicato FUTPRO exigiendo la destitución de la cúpula de la RFEF.

"Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", sostuvo la carta.

"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", destacó.

En el mismo comunicado, Hermoso desmintió lo dicho por el dirigente y se mostró ofuscada por sus comentarios de que el beso había sido consensuado.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dijo la jugadora.

