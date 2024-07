Selección femenina de basket de Nigeria no pudo navegar en desfile inaugural de París 2024

PARÍS (AP) — La selección femenina de baloncesto de Nigeria no pudo subir al bote de la delegación de su país para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, informó una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press el viernes bajo la condición de no ser identificada debido a que la delegación nigeriana no ha comentado públicamente sobre la situación.

Una vez que los equipos llegaron al área donde supuestamente debían embarcar para la ceremonia, un dirigente de Nigeria les negó el ingreso, indicándole a las jugadores y entrenadores que habían demasiadas personas a bordo. El equipo entonces se dirigió a la Villa Olímpica después de que les fue negado el acceso. El resto de la delegación compartió un bote con Niger y Noruega.

Se dejaron mensajes buscando comentario de la oficina de prensa de Nigeria.

El equipo recibió la logística del evento antes de que el grupo realizara el viaje de dos horas y media y 222 kilómetros como parte de una caravana de autobuses desde Lille, en donde se llevan a cabo las rondas previas del torneo de baloncesto. Los autobuses fueron escoltados por la policía.

Los autobuses de vuelta a Lille recogerán a los equipos al final de la ruta de la ceremonia, y no está claro si Nigeria llegará al lugar a tiempo para evitar tener que pasar la noche en París.

Nigeria, que disputa los Juegos Olímpicos por tercera ocasión, inicia su camino en el baloncesto el lunes ante Australia. Nigeria es el único equipo africano que ha ganado en unos Juegos al superar a Corea del Sur en Atenas 2004 en el duelo por el 11mo lugar.

AP