Selección femenina de Brasil jugará amistosos ante Costa Rica, Venezuela y México

Brasil, selección anfitriona del Mundial femenino de 2027, jugará amistosos frente a Costa Rica, Venezuela y México en febrero y marzo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Serán las primeras pruebas del año en curso para la Canarinha, que entrenada por Arthur Elias busca alzar por primera vez la Copa del Mundo femenina.

"Enfrentaremos selecciones que crecen rápidamente en el fútbol femenino, con estilos de juego diferentes", dijo la coordinadora de selecciones nacionales femeninas de la CBF, Cris Gambaré, en un comunicado de la organización.

"Nos plantea desafíos importantes en el proceso de planificación y preparación de la selección brasileña para este año y también para el Mundial de 2027", agregó.

Brasil enfrentará el 27 de febrero a Costa Rica en el estadio Alejandro Morena Soto, en Alajuela.

La Seleção jugará después con Venezuela el 4 de marzo en el Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, y tres días después se medirá con el Tri en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

Brasil, donde el fútbol estuvo vetado por ley para las mujeres entre 1941 y 1979, es el primer país sudamericano que albergará el Mundial femenino.

El país de Pelé nunca ha ganado este torneo, en contraste con su colección de cinco títulos en la Copa del Mundo masculina.

La selección femenina brasileña, clasificada como anfitriona para el Mundial de 2027, jugará después en casa en abril el torneo FIFA Series con Canadá, Zambia y Corea del Sur.