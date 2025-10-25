Selección femenina de Brasil vence 1-2 en amistoso contra Inglaterra

La selección femenina de Brasil de fútbol se impuso este sábado 1-2 contra Inglaterra, en un amistoso disputado en el Etihad Stadium de Mánchester.

La atacante Bia Zaneratto abrió el marcador (9') asistida por Dudinha, y menos de diez minutos más tarde fue Zaneratto quien asistió a Dudinha para marcar el segundo tanto de las visitantes (18').

Inglaterra, que disputaba su primer encuentro desde su victoria en la final de la Eurocopa contra España el pasado mes de julio, contó además con superioridad numérica más de una hora del encuentro, tras la expulsión por tarjeta roja directa de la capitana Angelina (21').

El gol de las locales llegó poco después del descanso, cuando Georgia Stanway anotó de penal (52'), pero pese a los disparos a la madera de la propia Stanway y de Alex Greenwood, el resultado no se movió.

"Tuvieron la tarjeta roja y a partir de ahí dominamos el partido. Fallamos en la parte final", declaró Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra.

