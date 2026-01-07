Selección femenina EEUU se enfrentará a Argentina, Canadá y Colombia en la Copa SheBelieves

7 ene (Reuters) - La undécima edición de la Copa SheBelieves, que se celebrará en marzo, contará con la participación de la selección anfitriona, Estados Unidos, junto a Argentina, Canadá y Colombia, anunciaron el miércoles los organizadores del torneo.

El campeonato femenino anual, en el que participan cuatro equipos, enfrentará a las dos mejores selecciones de la Concacaf -Estados Unidos y Canadá-, contra las representantes de la Conmebol -Colombia, subcampeona de la Copa América Femenina, y Argentina-.

"Se trata de tres equipos que probablemente estarán en el Mundial 2027 y, por supuesto, es probable que veamos a Canadá en la fase de clasificación para el Mundial a finales de año, por lo que a la hora de centrarnos en nuestra preparación (...) la Copa SheBelieves tiene un gran valor", declaró la entrenadora del equipo estadounidense, Emma Hayes, en un comunicado.

Estados Unidos participará en el torneo como siete veces campeón, aunque Japón puso fin a su racha de cinco años consecutivos ganando en 2025. Otros ganadores anteriores son Francia en 2017 e Inglaterra en 2019.

El torneo, que se celebrará del 1 al 7 de marzo, es un paso importante en los preparativos de Estados Unidos para la Copa Mundial de 2027 en Brasil y el Campeonato Femenino de la Concacaf en noviembre, donde se decidirán las plazas para la Copa Mundial. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)