Selección femenina iraní, "muy preocupada" por sus familias en su país

La seleccionadora de Irán, Marziyeh Jafari, dijo este miércoles que su equipo, que está en Australia participando en la Copa Asiática femenina, está "muy preocupado" por sus familiares en el país, objeto de bombardeos desde el sábado, y que sus jugadoras están "completamente desconectadas" del torneo.

Irán se prepara para jugar contra la anfitriona Australia el jueves en Gold Coast, tras haber perdido 3-0 contra Corea del Sur en su debut.

Volverán a saltar a la cancha sabiendo que su país está siendo bombardeado desde el sábado por Estados Unidos e Israel, unos ataques que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Sin conexión a internet, los miembros de la delegación iraní en Australia no tienen noticias sobre sus familiares y amigos.

Pese a todo, Jafari se mostró agradecida por el apoyo que han recibido de los iraníes residentes en Australia. "Estamos muy contentas de que los iraníes-australianos aquí nos apoyen", declaró a medios australianos.

"Obviamente tenemos muchísima preocupación por nuestras familias, nuestros seres queridos y todas las demás personas dentro de nuestro país", aseguró la seleccionadora, destacando que en esas condiciones es difícil pensar en lo deportivo.

"Hemos venido aquí a jugar al fútbol de manera profesional y haremos todo lo posible por concentrarnos en el partido que tenemos por delante", subrayó.

Ante la prensa, a la delantera Sara Didar (21 años) le costó contener las lágrimas: "Obviamente todas estamos preocupadas y estamos tristes por lo que está pasando en Irán, nuestras familias y nuestros seres queridos".

Los responsables del fútbol asiático ofrecieron "todo su apoyo y asistencia" a la selección iraní, que llegó a Australia unos días antes del estallido de la guerra.

Irán hizo un histórico debut en la última Copa Asiática, disputada en India en 2022, lo que convirtió a las futbolistas en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos