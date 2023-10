Inglaterra "sería muy diferente" si la selección estuviera fundada en un "concurso de popularidad", declaró el lunes el seleccionador Gareth Southgate, al ser preguntado por los abucheos hacia su centrocampista Jordan Henderson el viernes, en Wembley.

"Selecciono siempre a los jugadores que para mí son los mejores para representar al equipo, los que nos dan las mejores opciones de ganar, a menos que piense que haya algo inapropiado", dijo el patrón de los 'Three Lions' la víspera del partido de clasificación a la Eurocopa-2024 contra Italia, en Londres.

Henderson es objeto de críticas desde que abandonó este verano boreal el Liverpool para unirse al más lucrativo pero menos disputado campeonato de Arabia Saudita, un país en el que los homosexuales pueden ser condenados a castigos corporales, a prisión e incluso a la pena de muerte, según Amnistía Internacional.

La comunidad LGTBQI+ se sintió traicionada tras haber apreciado las tomas de posición pasadas que el jugador había tenido hacia ella, como llevar de manera simbólica el brazalete arcoíris o declaraciones a favor de los derechos humanos antes del Mundial-2022 en Catar.

"Podemos no estar de acuerdo con la decisión de Jordan, tras el posicionamiento que había tenido en el pasado a favor de la comunidad LGTBQI+, pero no creo que sea una razón para no seleccionarlo. No creo que sea tampoco una razón para abuchearlo", declaró Southgate en rueda de prensa.

El nombre de Henderson fue silbado por algunos espectadores durante el anuncio de la alineación del equipo, el viernes antes del amistoso contra Australia (1-0) en Wembley. Los abucheos fueron mucho más fuertes cuando el jugador, designado capitán por el descanso de Harry Kane, fue sustituido en la segunda parte.

"Si tuviera que hacer mi selección en base a un concurso de popularidad, nuestro equipo sería muy, muy diferente", concluyó Southgate el lunes.

