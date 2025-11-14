Seleccionador de fútbol de Costa Rica asume su "responsabilidad" por malos resultados

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, admitió este jueves su "responsabilidad" por la mala situación del equipo, actualmente fuera de los puestos de clasificación para el Mundial de Norteamérica-2026 tras perder con Haití.

"Yo asumo mi responsabilidad, toda, porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionando, yo soy el responsable, no le echo la culpa a nadie, yo soy el responsable de esto", dijo Herrera en una tensa conferencia de prensa.

Costa Rica perdió este jueves 1-0 de visita contra Haití, en la penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Con esta derrota, los ticos cayeron al tercer lugar del Grupo C y en estos momentos están fuera del Mundial.

Honduras y Haití lideran la llave con 8 puntos, seguidos de Costa Rica con 6 y Nicaragua con 4.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

En la última fecha, a disputarse el martes, Costa Rica recibe a Honduras y Haití juega como local ante Nicaragua. Para conquistar la clasificación directa a la selección costarricense solo le vale ganar y esperar que Haití pierda.

"Estamos siendo un fracaso porque no estamos consiguiendo el objetivo, que es ir al Mundial", pero "sigo comprometido con el proyecto hasta que termine, después del martes veremos qué pasa", indicó el "Piojo".

"Falta un partido y hay que ir con todo, no hay que darle la vuelta a la hoja" todavía, añadió.

bur-jjr/pc