Seleccionador de Hungría lamenta "doble rasero" arbitral en derrota contra Alemania

El seleccionador de Hungría, el italiano Marco Rossi, criticó la decisión de validar el gol inicial de Alemania en la derrota de su equipo por 2-0 en la Eurocopa-2024 de este miércoles en Stuttgart.

Jamal Musiala adelantó a Alemania (22) tras ser asistido por Ilkay Gundogan, pero los jugadores húngaros se quejaron de una supuesta falta del capitán alemán sobre Willi Orban en esa acción.

"Nunca me he quejado en mi carrera como jugador o entrenador, nunca he buscado excusas, pero lo que el árbitro hizo hoy... usó un doble rasero", protesto Rossi.

"El árbitro permitió un gol tras un empujón a Orban. En la segunda mitad en una acción similar sobre (Robert) Andrich, el árbitro señaló falta", argumentó.

Rossi también cargó contra los árbitros del VAR por no haber intervenido, tras validar el gol de Musiala tras una revisión rápida.

"Desde mi punto de vista, Alemania habría ganado de cualquier manera, pero el árbitro fue el peor sobre el campo", concluyó.

mw/nf/dam/iga

AFP