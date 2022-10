Seleccionador de Ucrania "firmemente opuesto" a una reintegración de Rusia

Oleksandr Petrakov, seleccionador de Ucrania de fútbol, interrogado tras el sorteo de las eliminatorias a la Eurocopa de Alemania-2024, este domingo en Fráncfort, expresó su oposición a una eventual reintegración de Rusia.

"Estamos contentos y reconocidos del apoyo de Europa. Estamos en contacto con los hombres que están en primera línea en el frente. Nos envían mensajes y necesitan nuestras victorias", afirmó Petrakov, después de que a su selección le correspondiera jugar en el Grupo C, con Italia, Inglaterra, Macedonia del Norte y Malta.

"Sentimos el apoyo de los países europeos, en nuestros partidos hemos visto a niños y padres que apoyaban a Ucrania. Deseamos sobre todo que no conozcan nunca lo que es un país en guerra", añadió.

El seleccionador fue tajante respecto a una posible readmisión de Rusia en las competiciones de UEFA o FIFA.

"Nos oponemos firmemente. ¿Cómo podrían participar mientras sus militares matan a nuestros niños, a nuestras mujeres y a nuestros hombres?", afirmó.

"El conjunto de la sociedad no autorizaría que participen cuando actúen así. Lo hemos dicho y esperamos que Rusia no sea autorizado hasta el final de la guerra, hasta que no salgan de Ucrania", añadió.

ama-tba/psr

AFP