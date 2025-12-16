Seleccionador escocés pide a los aficionados prudencia con gastos de viaje al Mundial

16 dic (Reuters) - El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, instó a los aficionados a evitar endeudarse para asistir a la Copa Mundial de la FIFA del año que viene en Norteamérica, y les advirtió de los altos precios de los viajes y las entradas.

La semana pasada, Football Supporters Europe (FSE) pidió a la FIFA que detenga inmediatamente la venta de entradas para las selecciones nacionales, acusando al organismo rector de imponer unos precios "exorbitantes" que corren el riesgo de dejar fuera del torneo a los aficionados comunes y corrientes.

Los precios de las entradas se han multiplicado por cinco desde el Mundial de 2022 en Qatar, según FSE.

Escocia se enfrentará en el Grupo C a la pentacampeona Brasil, a la semifinalista de 2022 Marruecos y a Haití, y se espera que miles viajen para ver a su selección disputar su primer Mundial desde 1998.

"Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Incluso si te vas de vacaciones a Estados Unidos, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones", dijo Clarke a Sky Sports el lunes.

"Así que siempre iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA. Mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir. Si te lo puedes permitir, estupendo. Pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo".

"No te endeudes ni endeudes a tu familia. Me gustaría pensar que con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados irán a todos los lugares (...) pero quizá solo sean 1.200 personas".

La FIFA no ha respondido directamente a las quejas por los altos precios, pero la semana pasada dijo que había recibido cinco millones de solicitudes de entradas para la Copa Mundial 2026 en las primeras 24 horas de la última fase de ventas. (Reportaje de Aadi Nair en Nashik, India; edición en español de Javier López de Lérida)