La seleccionadora neerlandesa de hockey de India, Janneke Schopman, denunció las desigualdades de género existentes en el país, tanto en el deporte como en la sociedad en general, informó este lunes el diario Indian Express.

Primera mujer en entrenar una selección india de hockey sobre hierba, Schopman deploró, entre lágrimas, los privilegios de los que se beneficia el equipo masculino.

"Vengo de una cultura en la que la mujer es respetada y valorada. No siento esto aquí", lamentó la antigua campeona olímpica, 46 años, citada por el Indian Express, tras la victoria de India sobre Estados Unidos en un partido decisivo de la FIH Pro League disputado en Odisha (este).

Desde salarios mínimos a la falta de terrenos de entrenamiento o la cobertura mediática, las deportistas indias se ven con frecuencia frene a desigualdades de trato, especialmente en los deportes dominados por los hombres, como el hockey y el cricket.

Schopman admitió haberse sentido "sola en estos dos últimos años" y estimó que no se siente "ni considerada ni valorada" por la federación de hockey del país asiático.

"Veo la diferencia de trato con respecto a los entrenadores masculinos (...), entre las chicas y el equipo masculino, de una manera general", insistió.

"Personalmente, viniendo de Países Bajos y habiendo trabajado en Estados Unidos, este país es extremadamente difícil para una mujer, procediendo de una cultura donde, sí, (la mujer) puede tener una opinión que sea valorada. Es realmente duro".

Schopman se hizo cargo de la selección femenina de India tras los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, luego de haber ejercido como entrenadora analista.

"Cuando era entrenadora adjunta, algunas personas ni siquiera me miraban o no me reconocías (...) y al convertirme en seleccionadora absoluta de repente la gente empieza a interesarse por mí. Sufrí mucho por esta situación", añadió.

Schopman tiene contrato hasta los Juegos de París, para los que India no se ha clasificado.

