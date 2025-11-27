Seleccionan a tres astronautas europeos para participar en misiones hacia la Luna

Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en las próximas misiones del programa Artemis de la Nasa, cuyo objetivo es regresar a la Luna y permanecer ahí, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA) el jueves.

"Decidí que los primeros europeos participen en las misiones lunares serán un astronauta alemán, un francés y un italiano", declaró el director general de la ESA Josef Aschbacher, al margen del consejo de la agencia en Brema.

"El primer vuelo será atribuido a un astronauta alemán", agregó.

La ESA participa en el programa estadounidense mediante la construcción de la cápsula Orion y suministrando elementos de la estación lunar que girará en órbita alrededor de la Luna.

Entre los astronautas franceses potenciales figura Thomas Pesquet, presente en Brema y que recibió el apoyo del ministro dedicado al espacio, Philippe Baptiste.

"Eso no estaba aún decidido y es positivo. Quiere decir que Europa tiene su lugar en esta aventura, a largo plazo, y que Francia logra su lugar en el seno de Europa", declaró Pesquet.

2026 podría ser el año del regreso de astronautas a la Luna. Aplazada varias veces, la misión habitada Artemis 2 de la Nasa, con socios privados como SpaceX, está prevista para inicios de año, abril a más tardar.

Una etapa clave hacia el regreso de los estadounidenses a suelo lunar, fue anunciada por Donald Trump en su primer mandato para que fuera lo más rápidamente posible. Antes que China, que espera posarse en la Luna de aquí a 2030.

La misión Artemis III, que será la primera en llevar astronautas a la superficie lunar desde 1972, está prevista para 2027 o 2028.

