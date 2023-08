SIDNEY (AP) — Las selecciones regresan a casa tras la Copa Mundial femenina con un futuro incierto, pero con la esperanza de que el torneo ayudará a generar más atención y traer más inversión al deporte.

Para algunos equipos como Nigeria, Filipinas y Jamaica el problema sigue estando en la inversión, apoyo y reconocimiento.

Para equipos más establecidos, como Alemania, Brasil, Canadá y Estados Unidos ahora inicia un momento de preguntarse, ¿qué salió mal?

España ganó su primer campeonato al superar por 1-0 en la final del domingo a Inglaterra.

“Necesitamos estar listos por que tras la Copa Mundial el fútbol femenino va a explotar en cada uno de sus países”, advirtió la directora de fútbol femenino de la FIFA Sarai Bareman durante una conferencia sobre fútbol femenino que se realizó días antes de la final. “Necesitamos estar listos. Habrán millones de niñas y mujeres en todo el mundo que se van a inscribir para jugar fútbol por primera vez tras el Mundial”.

El próximo torneo internacional de mujeres son los Olímpicos en París. Francia quedó eliminado del Mundial en la ronda de penales tras empatar a cero con Australia en cuartos de final.

Pero incluso antes del Mundial, hubo conmoción dentro del equipo. Wendie Renard amenazó que no participaría y la Federación respondió despidiendo a la entrenadora Corinne Diacre en marzo y contratando a Herve Renard, quien estuvo al frente del equipo de Arabia Saudí en el Mundial de Qatar.

Herve Renard, cuyo contrato expira tras los olímpicos, ya está pensando en el próximo año.

“No tenemos remordimiento”, indicó. “Regresaremos el próximo año, volveremos en casa e intentaremos que salga algo de esto”.

Estados Unidos busca un nuevo entrenador después de que el dos veces campeón defensor quedó eliminado en octavos. El seleccionador Vlatko Andonovski renunció tras el torneo y el equipo necesita trabajar rápidamente para encontrar a su reemplazo debido a que ya se clasificó a los Olímpicos junto a Francia, Brasil y Colombia.

Brasil se quedó en la fase de grupos por primera vez desde 1995 y Marta se despidió entren lágrimas diciendo: “Necesitamos entenderlo”.

Nigeria le pidió al sindicato de jugadores FIFPRO que intervenga para asegurar que reciban los bonos del Mundial.

Y Canadá regresa a su país en medio de una complicada situación con su contrato. El equipo no tiene contrato este año y alcanzó un acuerdo provisional que garantizó que las jugadoras recibieran un pago garantizado durante el torneo.

“Vemos a todos estos equipos debutantes, veo a las jugadores, la inversión está pagando dividendos”, indicó la exentrenadora de Estados Unidos Jill Ellis. “Grito desde lo más alto que no es cuestión de si deberían, si no, ¿por qué no invertir en el fútbol femenino?”